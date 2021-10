Ballottaggio, Matera: «Fratelli d'Italia lascia mani libere ai suoi elettori» «Siamo alternativi sia a Mastella che Perifano: ognuno faccia ciò che vuole»

Libertà di voto per i componenti di Fratelli d'Italia al ballottaggio: «Il Coordinamento Provinciale si è riunito ieri (venerdì 8 ottobre ndr), presenti i candidati della lista FdI insieme a tutti gli iscritti. "In qualità di Coordinatore provinciale del partito - afferma Mimmo Matera - ho proposto una mozione sul ballottaggio, votata all'unanimità da tutti i presenti: invitiamo fortemente tutti i cittadini di Benevento a esercitare il proprio diritto di voto. Non diamo indicazioni pensando ai nostri elettori come pacchi da spostare da una parte all'altra, bensì sappiamo che siamo alternativi sia a Mastella che a Perifano e Moretti. Per questo invitiamo ogni nostro elettore ad andare a votare in libertà».