Incendio deposito Airola, Abbate: "Disponibile ad interlocuzione istituzionale" Le parole del consigliere regionale sannita

"L’inferno di fiamme e fuoco divampato all’interno di un deposito aziendale contenente materiale plastico, vernici e solventi, ubicato nella zona industriale di Airola in provincia di Benevento, ha assunto, ormai, le dimensioni di un vero disastro. Non solo per le ripercussioni che potrà avere per l’ambiente, ma anche per le ricadute economiche legate all’interruzione della produzione all’interno dell’azienda interessata”. A dichiararlo il consigliere regionale sannita, Gino Abbate.

“Una vicenda che poteva essere ancora più drammatica se fossero rimasti travolti dall’incendio anche i lavoratori presenti. Sciagura per fortuna evitata. Grande attenzione, ora, dovrà essere posta ai rilievi effettuati dall’Arpac al fine di porre in essere ogni utile azione a tutela della salute degli abitanti della zona e dei comuni limitrofi.

La mia solidarietà va - conclude - alla proprietà e a tutti gli operai. Sono immediatamente disponibile ad ogni tipo di interlocuzione istituzionale, anche nell’interesse del mantenimento dei livelli occupazionali. Sarà mia premura, dunque, seguire con tanta attenzione l’evoluzione della vicenda nelle prossime ore, consapevole della delicatezza della questione”.