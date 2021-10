Mastella proclamato sindaco. "Un'emozione forte, sentimento che non inaridisce" "Entro i primi giorni di novembre la nuova Giunta, il consiglio sceglierà il presidente"

“E' sempre un'emozione molto forte, un sentimento che non si inaridisce”. Sono le prime parole di Clemente Mastella proclamato sindaco di Benevento per la seconda volta, al termine della cerimonia in Tribunale, insieme ai neo eletti consiglieri a Palazzo Mosti.

Con 15.474 voti Mastella conquista per la seconda volta lo scranno più alto di Palazzo Mosti, con lui un nuovo consiglio formato da Mario Pasquariello, Molly Chiusolo, Umberto Panunzio, Loredana Iannelli, Alessandro Rosa, Italo Barbieri, Mara Franzese, Carmen Coppola, Francesco Farese, Marcello Palladino, Luigi Ambrosone, Gerardo Giorgione, Rosaria Guerra, Attilio Cappa, Luca De Lipsis, Francesco De Pierro, Luisa Petrone, Renato Parente, Antonio Capuano e Gigi Scarinzi eletti tra le liste mastelliane.

All'opposizione Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga Principe, Giovanna Megna e gli altri candidati alla carica di sindaco Rosetta De Stasio, Angelo Moretti e Luigi Diego Perifano con cui c'è stata anche un'attesa stretta di mano.

“Mi ha fatto gli auguri – ha commentato Mastella -. E' arrivato un po' in ritardo ma meglio tardi che mai”.

E poi mette l'accento sulla città richiamando la responsabilità di “dover governare la comunità in un momento in cui si risentono nuovamente le difficoltà legate alla pandemia”.

E sul Pnrr “Dobbiamo utilizzarlo al meglio, a Benevento stiamo lavorando con l'Università per avere ricadute importanti, come già accaduto per il progetto dell'immobile ex Orsoline. Il Piano deve rappresentare un'assoluta ripresa”.

“Essenziale – spiega ancora – coinvolgere Governo e Regione per appianare le difficoltà di organizzazione dei Comuni”.

Non manca uno sguardo alla scena nazionale dopo la trasferta romana post voto. “La rielezione ha avuto un effetto mediatico che non immaginavo. Confermo che voglio rifondare il centro. Non sarà la Dc che non è più ripetibile e non farò una cosa con Calenda che rimane un pariolino a volte anche maleducato. Anche Conte ha detto di no a lui e Renzi. Io lo faccio con chi ci sta e – assicura l'ex Guardasigilli – c'è già tanto interesse”.

Poi però chiarisce “Il mio destino non è Roma ma Benevento ma l'avventura politica del centro è importante, ci chiameremo Meglio noi di centro”.

E sul rapporto con la Regione “La strategia con De Luca è vincente come confermato dalle urne, a breve un confronto con i vertici regionali”.

Guardando a Palazzo Mosti, invece, Mastella annuncia “Entro la prima settimana di Novembre ufficializzerò la nuova giunta” non prima di una meritata vacanza per riabbracciare i nipotini Clemente junior e Annalisa.

E infine conclude “Ci sarà qualche tecnico ma sarà premiato chi ha lavorato e il presidente del Consiglio sarà scelto dai consiglieri”.