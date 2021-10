Referendum cannabis, a Benevento Riccardo Magi Domani alle 16 a Palazzo Paolo V

"Una tematica scottante, spesso divisiva e poco chiara: rendere la cannabis legale è da sempre un tema che viene discusso e che occupa molto spazio nel dibattito pubblico.

Per far sì che ci sia un'informazione più lineare, abbiamo deciso di invitare qui a Benevento l'onorevole Riccardo Magi, promotore di questo referendum e presidente nazionale di +Europa".

Così il gruppo Giovani Democratici annuncia l'incontro che si svolgerà presso Palazzo Paolo V alle ore 16 di domani, e specifica "all'appuntamento è stato invitato a relazionare anche il referente provinciale di Libera contro le Mafie Michele Martino, per parlare con lui di come può impattare la legalizzazione della cannabis sui profitti delle mafie".