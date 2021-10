Ambito territoriale B1: via progetti per inclusione e contrasto della povertà 115 beneficiari: si favorirà la collocazione o ricollocazione in ambito lavorativo

L'Ambito Territoriale B1 rende noto che sono aperti i termini per l’individuazione di n. 115 beneficiari in favore dei quali attivare interventi socio-educativi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà previsti nei Patti per l’Inclusione Sociale, favorendone la collocazione o ricollocazione in ambito lavorativo.

L’obiettivo è implementare lo sviluppo e la realizzazione di progetti di formazione finalizzati all’inclusione sociale al fine di incrementare le competenze professionali e favorire l'effettivo inserimento lavorativo.

Possono presentare domanda di ammissione ai percorsi formativi coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1;

- aver compiuto la maggiore età;

- essere percettori del Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza (RdC o ReI);

- avere un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 6.000,00 o trovarsi in condizioni di indigenza economica già accertata da parte del Servizio Sociale Professionale a seguito di precedente presa in carico;

I percorsi formativi previsti riguardano:

- corso di OSS (Operatore Socio Sanitario);

- corso di Animatore sociale;

- corso di OPI (Operatore dell’Infanzia);

- corso di insegnamento e potenziamento della conoscenza della Lingua Italiana;

- corso di alfabetizzazione digitale.

La domanda di iscrizione va presentata:

- per il corso di OSS entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 novembre;

- per gli altri percorsi formativi entro le ore 12 del giorno 16 novembre-

L’ avviso, corredato dal modello di domanda, è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Benevento (comune capofila), sul sito dell’Ambito B1 (nella sezione Bandi e Avvisi) e sui siti dei Comuni dell'Ambito B1.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito B1 telefonando al numero 0824 772606 o inviando una mail alle seguenti caselle di posta elettronica: ufficiodipianob1@comunebn.it e pec: pszambito1@pec.comunebn.it.