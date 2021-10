Domenico Giglio coordinatore provinciale dell'Istituto liberale L'associazione sarà presente anche nel Sannio

Si è riunita, nella giornata di sabato, l'assemblea regionale campana dell'Istituto Liberale che ha posto le basi per una sua presenza anche sul territorio sannita.

In occasione della stessa, è stata ratificata la nomina di Domenico Giglio quale coordinatore provinciale dell'associazione. "La nomina apre scenari di possibilità di dialogo e promulgazione dei valori liberali, dei diritti individuali e del libero mercato", dei quali Giglio si porrà come megafono locale per Benevento e provincia.