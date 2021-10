Serluca: pronta a proseguire nel lavoro intrapreso L'assessore al bilancio: lavoreremo per assicurare alla città la migliore organizzazione

"Quest’oggi il Sindaco Mastella ha ufficializzato la composizione della sua Giunta.

Con grande gioia sarò nuovamente parte del Governo della città come Assessore al bilancio e alle finanze, alla programmazione economica, all’economato, ai tributi, all’istruzione ed ai servizi scolastici. Voglio ringraziare il Sindaco Mastella per la rinnovata fiducia; sono pronta a continuare il lavoro già avviato negli ultimi cinque anni e ad affrontare le nuove sfide che mi attendono, sempre e solo con l’obiettivo di assicurare alla città la migliore amministrazione possibile".

Così l'assessore Maria Carmela Serluca riconfermata nell'esecutivo di Benevento.

"Le mie congratulazioni - prosegue - vanno agli altri assessori con i quali sono certa intraprenderemo un percorso di collaborazione volto a garantire il soddisfacimento di tutti i bisogni della comunità beneventana.

Un caro saluto agli assessori della precedente Giunta con cui abbiamo condiviso un proficuo lavoro.

Un sincero ringraziamento va ai consiglieri comunali, ai candidati e a tutti coloro che durante la campagna elettorale si sono prodigati affinché vi fosse la rielezione del Sindaco Mastella, permettendo così la continuità dell’azione di governo iniziata nella precedente consiliatura.

Grazie alle beneventane e ai beneventani, senza la loro scelta tutto ciò non sarebbe stato possibile".