Rosa: "Assessorato Ambiente e Sanità grande impegno: mio modello è confronto" "Ringrazio Mastella: obiettivo è garantire cure ai più deboli e salvaguardare ambiente"

Primi commenti dopo le assegnazioni delle deleghe della Giunta, Alessandro Rosa nominato alla guida dell'assessorato dell'Ambiente e della Sanità afferma: "Non posso che essere onorato per le deleghe che il sindaco Mastella ha voluto conferirmi. L'ambiente e la sanità rappresentano settori cruciali per il futuro e il presente della nostra città, coordinarne le politiche in merito è un impegno assolutamente affascinante. D'altronde che sull'ambiente si giochi una bella fetta del futuro della comunità lo dimostrano gli orientamenti internazionali, con la quota maggiore del Pnrr destinata proprio a questo settore, e nazionali. Con la guida del sindaco Mastella, sono pronto a confrontarmi con tutti gli attori in campo e lavorare fin da subito per la città. Stesso discorso per la sanità, ambito che come è noto mi vede coinvolto in prima persona a livello professionale: seguirò la strada del confronto con cittadini e istituzioni per interpretare al meglio il ruolo che mi è stato conferito. Di sicuro l'obiettivo principale in un momento difficile sarà cercare di garantire a tutti il diritto alle cure, e in particolare ai più deboli. Mi è d'obbligo infine ringraziare il sindaco Mastella per la fiducia riposta nella mia persona: garantisco il massimo impegno per provare a ripagarla".