Il coraggio di Nonna Annunziata: terza dose del vaccino anticovid a 100 anni A Montesarchio continuano le attività dell'hub vaccinale. Dose booster per una centenaria

Anche oggi molti cittadini si sono recati all’Hub Vaccinale di Montesarchio per sottoporsi alla vaccinazione, alcuni non avevano ancora fatto la prima dose. Con emozione abbiamo incontrato anche la signora Annunziata Nazzaro che si e’ sottoposta alla terza dose e gentilmente ci ha concesso la foto ricordo, qualche giorno fa Annunziata ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Dalla struttura commentano: "Un ringraziamento al Dott. Gennaro Volpe Direttore Generale Asl Benevento, al Dott. Gelsomino Ventucci Direttore del distretto di Montesarchio, al Dott. Carmine Camillo Dirigente Medico Assistenza Sanitaria distretto di Montesarchio alla dottoressa Elena Lombardi, responsabile dell'Hub di Via Vitulanese, al personale infermieristico e ruolo amministrativo, ai gentili Medici di medicina generale, ai medici specializzandi, al personale della salute mentale e a tutti gli operatori e collaboratori che ogni giorno operano nell’Hub di Montesarchio".

Questi i dati di oggi Martedi 26 ottobre 2021:

Totale vaccinazioni effettuate 257, cosi’ suddivise:

246 - I-II-III dose vaccino Pfizer,

11 - II dose vaccino Moderna.