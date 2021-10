Chiusolo: «Urbanistica grande impegno: lavorerò per il bene della comunità» Nominata assessore: «Ringrazio Mastella: ci metterò lo stesso impegno messo in consiglio»

Molly Chiusolo, neo assessore all'Urbanistica, commenta così la delega ricevuta: «E’ un onore ed un privilegio ricevere questa nomina e ringrazio il Sindaco Mastella per la fiducia riposta in me. Lascio un ruolo, quello di consigliere comunale, che è stato appassionante e motivante, ed intraprendo questo nuovo incarico con lo stesso spirito. Un ruolo di grande responsabilità, in settori come l’urbanistica e le politiche abitative, a cui riserverò il massimo impegno così come sin ora fatto in questi anni.

Insieme agli altri assessori, ai consiglieri comunali ed a tutta la squadra che ha contribuito ad ottenere questo grande risultato continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità».