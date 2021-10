Ecco la nuova giunta: prima riunione tra sindaco e assessori Nell'ambito del Mastella bis, tra new entry e habituè di Palazzo Mosti

Volti nuovi e habituè di Palazzo Mosti nella prima riunione di Giunta a Benevento. Comincia così, ufficialmente, il Mastella bis: una legislatura per molti versi cruciale per la città.

Entusiasmo tra le new entry come Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura: «Non andrà perduto il lavoro di chi mi ha preceduto, Rossella Del Prete. Farò del mio meglio perché in questo momento storico serve una programmazione aggiornata. Ho l'idea di aprire un dialogo costruttivo con tutte le istituzioni coinvolte nel settore, con la comunità, con gli operatori per partire dall'ascolto. Applicherò il metodo scientifico che mi ha sempre accompagnato nel mio ruolo di ricercatore universitario, analizzando la complessità della situazione e programmando con soluzioni semplici»,

E Attilio Cappa, delegato a Turismo e Partite Iva: «Il settore è molto delicato, Mastella aveva promesso di dedicarsi alle partite Iva e di qui viene questa delega. L'interesse del Comune è conoscere il territorio, conoscerne le prospettive e le ambizioni, magari con un censimento delle partite Iva per approntare piani strategici a loro dedicati, magari con gli altri assessorati».

E Francesco De Pierro, vicesindaco: «Oggi una semplice giornata di presentazione. Il Sindaco ha dato degli indirizzi precisi e saremo operativi già dalla prossima Giunta, ed è stato anche abbastanza intransigente su alcuni di questi indirizzi, ai quali tiene particolarmente. La richiesta è quella di fare di più e meglio, perché le aspettative sono tante».

E un'altra new entry come Alessandro Rosa, assessore all'Ambiente: «L'idea principale è agire molto sul decoro e sulla pulizia della città, io chiederò l'aiuto di tutti perché dipende principalmente da noi. Sensibilizzeremo i cittadini chiedendo loro di adottare aiuole, per renderle pulite e decorose. Di scuro ci metteremo tutte le forze per affrontare al meglio questi temi».

E il sindaco Mastella nel fare gli auguri ai suoi ha parlato di «una squadra competente e volenterosa, scelta insieme ai beneventani».

Novità anche sul fronte del consiglio comunale: il primo appuntamento della nuova era dovrebbe essere quello di lunedì 8 novembre. Come annunciato, a presiedere il consiglio dovrebbe essere Renato Parente, e in consiglio ogni lista che ha eletto consiglieri dovrebbe formalizzare la creazione di un gruppo consiliare, e dunque, i mastelliani dovrebbero dividersi in 8 gruppi, da Noi Campani a Noi Sanniti a Benevento Bellissima a Meglio Noi a Lista Mastella a Essere Democratici a Sannio Libero a Insieme per Benevento, stesso orientamento nell'opposizione con i gruppi del Pd, di Città Aperta, di Civici e Riformisti e di Centro Democratco e infine Civico 22 e il centrodestra di Rosetta De Stasio.