Nuova Giunta Mastella, Coppola: impegno in continuità con i progetti avviati Così l'esponente dell'esecutivo dopo la riconferma

Assicura un lavoro in continuità con quanto fatto negli ultimi due anni, ma anche l'impegno per nuove sfide l'assessore Carmen Coppola a poche ora dalla presentazione ufficiale dell'esecutivo a Palazzo Mosti commenta: “Essere assessore anche nella nuova Giunta Comunale, appena formata, rappresenta per me un grande onore. Ringrazio per questo il sindaco Clemente Mastella che ha scelto di riconfermarmi all’interno della squadra di governo della città di Benevento. Un’attestazione di stima per me e per il lavoro - aggiunge - svolto con impegno e dedizione nel corso del mio primo assessorato, cominciato circa due anni fa e che potrò portare avanti grazie alla mia rinnovata nomina. La delega al personale mi permetterà, infatti, di dare continuità ai progetti già avviati ma anche di dare il via a nuove ed importanti iniziative.

A questo si affiancano nuove deleghe, nuovi stimoli e nuove sfide che mi permetteranno, insieme ai dirigenti dei settori di riferimento, di contribuire a disegnare una città sempre più vicina alle esigenze dei cittadini.

La delega ai servizi sociali, poi, rappresenta per me un motivo di grande orgoglio perché abbraccia tematiche e ambiti che da sempre guidano i miei passi nel mio percorso di vita da cittadina, docente e rappresentate delle istituzioni. Ringrazio per questo – conclude l'assessore Carmen Coppola - anche le tante associazioni, comunità e centri di accoglienza che hanno voluto farmi giungere il loro sostegno e il loro entusiasmo per una vicina e proficua collaborazione. Temi come il contrasto alla povertà, la discriminazione, l’accoglienza e l’integrazione ma anche la tutela di donne e bambini sono sicuramente argomenti delicati e particolari e come tali riceveranno la massima attenzione”.