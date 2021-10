Ospedale Sant'Agata, Ciervo: «E' una vittoria, eppure si dileggia De Luca» Il presidente del consiglio in quota Essere Democratici: «Il governatore va ringraziato»

Alfonso Ciervo, Presidente del Consiglio comunale di Sant'Agata de'Goti e componente del coordinamento di Essere Democratici, area politica del PD interviene sull'ospedale Sant'Alfonso: "La sensibilità istituzionale e l'efficacia operativa mostrate dal Presidente campano Vincenzo De Luca verso il tema cruciale del futuro dell'Ospedale di Sant'Agata de'Goti sono motivo d'orgoglio per tutta la comunità caudina: per il Sant'Alfonso si aprono prospettive notevoli ed è una scommessa che le istituzioni territoriali vinceranno insieme.

Le cassandre sono state smentite direttamente dal vertice istituzionale della Regione: nessuna decurtazione di posti letto, il Pronto soccorso che resterà intatto, il polo per le malattie neoplastiche, l'innovativa Casa della salute: programmazione, idee valide e chiare, concretezza.

La destra sannita e caudina non ha perso occasione per dileggiarlo con un attacco preventivo: confondere un piano di rilancio con un libro dei sogni significa anteporre la rivalità politica alla collaborazione istituzionale e alimentare un inutile clima da campagna elettorale permanente.

Il gruppo dirigente del Pd sannita lo contrasta, la destra lo dileggia. La comunità politica di Essere Democratici, invece, ringrazia il Presidente della Giunta campana. Vincenzo De Luca continua a fornire risposte tempestive e concrete alla provincia sannita e Essere Democratici ne appoggia l'azione politica con determinazione."