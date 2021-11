Ambiente: Rosa incontra l'Asia. Nuovi cestini per i giardini Piccinato "Volontà reciproca di collaborare per la città: è questa la metodologia da adottare"

Incontro tra il neo assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa e il management Asia in mattinata, con una novità per i giardini Piccinato: "Questa mattina ho incontrato l'amministratore unico dell'Asia, dottor Donato Madaro, per fare il punto su verde pubblico, decoro e altre tematiche afferenti all'assessorato che ho l'onore di guidare. Un colloquio cordiale e in cui è emersa la volontà reciproca di collaborare per il bene della città: ho messo in luce diverse priorità che a mio avviso andrebbero affrontate celermente, e ho trovato un immediato riscontro positivo da parte dell'azienda e del suo Management, che ringrazio vivamente. Credo infatti che questa metodologia di lavoro, improntata sulla collaborazione per il problem solving sia assolutamente premiale per affrontare il tema decoro urbano.

Ringrazio inoltre l'azienda che si è impegnata a regalare cestini per la raccolta rifiuti per i giardini Piccinato: che già nella giornata di domani provvederà a installarli"