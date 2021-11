Perifano e l'opposizione a tre punte: «E su Pnrr primo buco nell'acqua» La conferenza stampa: «Mastella? Ha perso tanti punti rispetto al 2016: 7 su 10 non lo votano»

«Ripartire dall'opposizione, senza aggettivi ma lontano dalle esibizioni muscolari da bega paesana», così ieri Luigi Diego Perifano, nella conferenza stampa convocata da Alternativa per Benevento, in cui è apparso accanto ai consiglieri comunali d'opposizione eletti a suo sostegno, ma ricordando anche quelli di Arco e Rosetta De Stasio «Agiremo col tridente».



E dopo aver ricordato che in fin dei conti la città non vive una vera e propria luna di miele con Mastella: «Che ha perso tanti punti rispetto al ballottaggio del 2016, e dai dati emerge che 7 elettori su 10 non hanno votato per lui», Perifano ha approfondito i temi su cui intende concentrare l'opposizione.



Innanzitutto il dissesto e le relative anomalie: «Il dissesto non può durare all'infinito. Bisogna velocizzare le procedure e l'Osl deve essere messo in condizione di lavorare, sia dal punto di vista logistico, sia dal punto di vista della dotazione del personale. Se continua all'infinito i danni saranno per la cittadinanza che continuerà a pagare le tasse al massimo».



E poi la questione relative alle entrate tributarie, evidenziata anche durante la campagna elettorale: «In più va compresa la questione relativa alle somme che secondo una relazione dell'Osl sarebbero state introitate dal Comune mentre erano di competenza dell'Osl: i chiarimenti che avevamo chiesto non sono arrivati e dunque ci rivolgeremo al Prefetto, al Ministero dell'Interno, alla Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori perché i prossimi atti contabili del Comune di Benevento devono avere per forza di cose il massimo grado di traparenza. Abbiamo preso atto delle dichiarazioni dell'assessore al ramo che però risultano generiche, non convincenti.

Nella relazione dell'Osl si afferma che il Comune ha incassato somme ingenti per entrate tribuarie che dovevano essere riversate nella gestione del dissesto, ma non si sa quanto incassato»



E poi il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, su cui Perifano ha annunciato di aver già riscontrato alcune criticità per quanto attiene ai progetti presentati dal Comune di Benevento: « Pnrr occasione straordinaria e irripetibile: il successo di questa gestione amministrativa si misurerà sulla capacità di intercettare fondi, c'è stato un primo buco nell'acqua perché il Comune di Benevento è stato escluso sui fondi destinati all'infanzia per le scuole di via Torino e via Alfredo Zazo, dichiarati ammissibili ma non ammessi a finanziamento. Di certo non è un problema ascrivibile alla struttura tecnica che già lavora al limite. Chiediamo un consiglio comunale che discuta esclusivamente dei progetti del Pnrr e sull'adeguamento della struttura comunale per cogliere ogni occasione. Noi chiediamo di esporre un master plan di tutta una serie di settori che possono cambiare il volto di Benevento, visto che l'occasione è troppo importante. Servono provvedimenti per fare in modo da presentare proposte competitive, per non rischiare di perdere finanziamenti, e da questo punto di vista il buco nell'acqua che si è registrato sulle scuole dell'infanzia è un campanello d'allarme».