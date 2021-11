Via Saragat, Perifano: "Dalla parte dei residenti, impegni da rispettare" "Resta il timore che la procedura seguita possa presentare delle falle"

“Sulla annosa, complessa e controversa vicenda degli alloggi di Via Saragat siamo già al secondo rinvio. La stipula dei contratti, originariamente prevista per il 30 ottobre, è prima slittata al 5 novembre e ora a data da destinarsi. Questo non depone bene".

Così Luigi Diego Perifano, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’. "Gli impegni assunti dall’amministrazione comunale nel corso della campagna elettorale vanno rispettati senza se e senza ma. È una questione di serietà e anche di credibilità della politica. Non siamo in grado di valutare le difficoltà che sono insorte, ma resta il timore che la procedura seguita possa presentare delle falle. Peraltro nulla è dato sapere in ordine al contenuto dei contratti da stipulare, per cui allo stato si ignora se in essi saranno recepite tutte le obbligazioni previste in transazione a carico dell’Acer. Per parte nostra continueremo a sostenere le ragioni dei residenti e a vigilare sull’operato degli Enti preposti alla soluzione del problema”.