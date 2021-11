"Reale e Iannace hanno gettato la maschera. Che figuraccia per Martusciello" L'attacco della consigliera comunale di centrodestra, Rosetta De Stasio

“Come volevasi dimostrare: avevo detto più volte in campagna elettorale che l'accordo degli esponenti di Forza Italia beneventani con Mastella non era occasionale, né dettato da circostanze contingenti, come essi volevano far credere. Come da me anticipato, era un accordo già stipulato in tempi di gran lunga precedenti alla formazione delle liste per le comunali, e soprattutto era un accordo che non si sarebbe dissolto il giorno dopo delle elezioni. Così è stato: Reale e Iannace, protagonisti insieme a Martusciello, della deriva di Forza Italia nelle liste mastelliane, hanno gettato la maschera (in realtà quasi inutile) ed hanno aderito al partito Noi Campani, uscendo definitivamente da Forza Italia”.

Va all'attacco Rosetta De Stasio, la consigliera comunale di Prima Benevento, candidata sindaco alle ultime amministrative per il centrodestra, commenta i nuovi equilibri resi noti ieri dopo che il segretario provinciale del partito di Berlusconi, Nascenzio Iannace, è passato a sostegno di Mastella.

“Ciò – prosegue De Stasio - un minuto dopo che il solito Martusciello aveva dichiarato che per le imminenti elezioni provinciali (18 dicembre) bisognava tornare "nell'alveo del centrodestra ". Ovviamente i due moschettieri sono corsi ai ripari aderendo ufficialmente al partito mastelliano. A modo loro sono stati addirittura... coerenti. Chi da questa vicenda, che di ideologico e politico non ha nulla, esce completamente distrutto, è piuttosto Martusciello che prima ha favorito l'accordo alle comunali con Mastella affermando "mai con De Stasio" ed oggi... pensava di riportare, da Buon pastore, le pecore all'ovile. Ma accade che quando il pastore vaga da una parte all'altra, nel becero gioco clientelare, le pecore... gli si ribellano e non lo seguono. Una figuraccia da un punto di vista politico dalla quale non sarà facile riabilitarsi. Del resto chi va per mare... questi pesci piglia”.