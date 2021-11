Ceniccola: «Forza Italia? Auguri a Iannace e Reale, ma valori non c'entrano» «Gli auguriamo tutto il bene, anche in politica, sia una poltrona o una candidatura»

Il caso Forza Italia tiene banco in provincia di Benevento. Dopo gli addii di Iannace e Reale, interviene Fiorenza Ceniccola, coordinatrice di Forza Italia Giovani: «Per abbandonare un partito non c’è bisogno di raccontare … bugie. Basta farlo! La vicenda beneventana (con la scomparsa del partito forzista dal Consiglio Comunale) non ha niente a che vedere con i valori e le idealità sempre ben salde di Forza Italia che è impegnata in un dibattito serrato per individuare la strada migliore per costruire un progetto politico unitario, forte e moderno del centrodestra ormai ben radicato nella volontà popolare.

Un progetto politico per dare voce e rappresentanza a coloro che amano la Politica (non la partitocrazia) e superare le antinomie che hanno caratterizzato le forme politiche della società industriale. Un progetto politico di centrodestra che deve essere: laico e cristiano perché portatore di una dimensione della laicità capace di incorporare i fondamentali valori naturali che sono comuni a credenti e non credenti; conservatore e modernizzatore perché difende i valori dell’identità cristiana occidentale ed identifica nella modernità il modo di applicarli al mondo che si rinnova; liberale e solidale perché competizione e solidarietà si riuniscono nelle politiche di investimento nel capitale umano; popolare e riformista perché aspira a rappresentare il grande cuore interclassista della società sollecitando le migliori pulsioni al continuo rinnovamento economico e sociale.

Per quanto riguarda i “sovranisti ed estremisti” vale la pena ricordare che nessuno parla più di uscire dall’euro e dall’Europa (nemmeno Salvini). Agli amici Iannace e Reale che hanno deciso di lasciare Forza Italia per andare in cerca di valori perduti auguriamo ogni bene nella vita e in… politica. (sia essa una poltrona e/o una candidatura)».