Rubano: «Forza Italia ritornerà a vincere nel Sannio» Il commissario: «Ringrazio De Siano e Martusciello: riporteremo politica nelle piazze»

“Ringrazio il Coordinatore Regionale del partito, il senatore De Siano, per l’incarico assegnatomi. La mia esperienza di commissario è destinata ad essere a breve termine perché, e’ mia intenzione, creare una squadra forte ed ampliare il partito coinvolgendo persone che vorranno investire nel nostro progetto politico. Il centrodestra sannita sta vivendo un momento difficile. Ed è da questo punto che avvieremo il programma, entrando in campo al 92’ minuto della partita delle provinciali. Un’elezione “falsata” da una legge assurda che non consente di misurarci con il consenso popolare, ma solo con il voto di apparato. Il centrosinistra, nel sannio, vanta parlamentari, amministratori regionali e locali. E’ un pacchetto già preconfezionato. Ma da ieri ci siamo rimboccati le maniche per lavorare sodo. La prima vittoria da prefiggerci e’ ricomporre la coalizione, dopo lo strappo consumatosi alle elezioni di Benevento città. Ci riusciremo? Abbiamo alleati sensibili, oltre che intelligenti. Con Fratelli d’Italia e Lega dobbiamo puntare a radicarci, in ogni singolo comune del Sannio, organizzando una proposta programmatica da scrivere a più mani con tutti i settori associativi e con le categorie lavorative. Con De Siano e Martusciello inviteremo nel Sannio i nostri tre Ministri, i sei Sottosegretari del Governo Draghi, i Parlamentari italiani ed europei ed i Consiglieri Regionali, per interloquire con tutte le organizzazioni presenti sul territorio. Entreremo in ogni area territoriale parlando con i cittadini. Riporteremo la politica nelle piazze, ridimensionando il distacco che il territorio reclama alle istituzioni politiche in generale. Dopodiché saremo noi a collezionare ogni vittoria: dalle amministrative della prossima primavera, al rinnovo del Presidente della Provincia e del Parlamento, che avverranno tra circa un anno. Forza Italia ed il centrodestra nel Sannio inaugureranno una stagione politica e programmatica vincente” - E’ quanto ha dichiarato, Francesco Maria Rubano, Vice Coordinatore regionale e neo Commissario di Forza Italia in Provincia di Benevento.