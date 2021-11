L'opposizione attacca: inizia male il rapporto tra sindaco e consiglio "Non ci hanno permesso di discutere sugli argomenti come richiesto"

"Inizia male, molto male, il rapporto tra Sindaco e Consiglio Comunale". Così i consiglieri di opposizione Luigi Diego Perifano, Rosetta De Stasio, Angelo Moretti, Raffaele De Longis, Maria Letizia Varricchio, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Antonio Picariello, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga Principe e Giovanna Megna.

"Questa mattina - proseguono - si è svolto il primo Consiglio Comunale di Benevento e speravamo di poter respirare un’altra aria rispetto alla campagna elettorale appena conclusa. Non è andata così.

Nel corso della discussione sul quarto punto all’ordine del giorno, dopo che era stata esaurita la presentazione dei componenti della giunta e delle loro deleghe, la consigliera Rosetta De Stasio ha chiesto la parola al Presidente del Consiglio neoeletto, Renato Parente, e l’ha ottenuta.

La De Stasio ha fatto notare all’assemblea l’inopportunità, se non proprio una vera e propria incompatibilità, tra la delega ai rapporti con l’Acer, assegnata all’assessore Maria Grazia Chiusolo, ed il suo impegno professionale, tuttora notoriamente in corso,nello studio legale del padre, avvocato Mario Chiusolo, il quale ha all’attivo diverse liti pendenti con l’Ex Iacp, ora Acer.

Al di là del merito della vicenda, per la quale la De Stasio ha successivamente presentato una interrogazione direttamente nelle mani della segretaria generale del Comune, per cui si è in attesa di chiarimenti, l’opposizione consiliare tutta intende rappresentare al riconfermato Sindaco che non tollererà più che una discussione possa essere interrotta senza alcun rispetto dell’articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale, che prevede come su ogni punto iscritto all’ordine del Giorno può aprirsi il dibattito ed è consentito intervenire.

Certo, non ci aspettavamo che il Sindaco potesse decidere ad horas: poteva ben prendersi il tempo di una riserva e di un approfondimento rispetto al tema posto con molto garbo dalla De Stasio, ma è inconcepibile che la discussione, in spregio al Regolamento d’aula, possa essere troncata per volontà di Mastella.

Su quel punto all’ordine del giorno andavano ascoltati tutti coloro che intendevano intervenire e che si sarebbero prenotati, come aveva chiesto Moretti subito dopo la De Stasio: la discussione invece non è avvenuta perché il presidente del consiglio neoeletto non avuto l’agio da parte del Sindaco di andare avanti nel dibattito. Ancora peggio, lo stesso Mastella, nel tentativo di dare una prima risposta, si è barricato dietro un suo classico discorso privo di alcuna argomentazione: “Quando farà lei il Sindaco deciderà Lei! Oggi sono io e decido io!”.

Non è così, esistono le norme e i regolamenti ed oggi è stato tradito lo spirito costruttivo del Consiglio Comunale ed è stato violato il regolamento che decide il suo funzionamento.

Probabilmente il Sindaco non ha realizzato che la scorsa consiliatura è terminata ed ora deve fare i conti con una vera opposizione, non può uscirsene con i suoi racconti rocamboleschi ed iperbolici ma deve attenersi alle regole. Attendiamo la risposta alla interrogazione e richiamiamo il presidente Parente, a cui porgiamo i nostri auguri di buon lavoro, a difendere in ogni occasione la dignità del Consiglio Comunale".