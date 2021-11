Errico: «Alberi estirpati per Alta Velocità? Chiesto incontro a Commissario» «L'opera è stata già premiato per sostenibilità: ripiantare alberi alto fusto sarebbe ottimale»

Il Delegato del Presidente della Regione Campania per la realizzazione dell’Alta Velocità Napoli/Bari Fernando Errico, in merito alla nota del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, dove è evidenziato che nell’ambito dei lavori della realizzazione della galleria artificiale della linea ferroviaria dell’Alta Capacità nel territorio di Telese Terme si registra un elevato numero di piante estirpate lungo tutto il tracciato della stessa depauperando così il patrimonio arboreo presente, ha chiesto un incontro all’ing. Roberto Pagone,

Commissario Straordinario per la realizzazione dell’Alta Capacità Napoli – Bari e all’Ing. Ciro Napoli Direzione Investimenti Area Sud di RFI - Progetti Napoli e Itinerario Napoli-Bari. Un incontro per discutere della problematica, nell’auspicio di giungere ad un accordo affinché possano essere ripiantate le piante ad alto fusto. Una soluzione che darà anche maggiore risalto al ‘Premio Pimby Green 2021’ assegnato ad RFI per il progetto della linea Alta Velocità e Capacità Napoli – Bari proprio della tratta Frasso Telesino – San

Lorenzo Maggiore. Un riconoscimento attribuito per l’alto livello di sostenibilità che l’opera rappresenta, e per la sua qualità in termini di ricadute sui territori.