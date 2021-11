Rosa: «Mangiaplastica in arrivo a Benevento: tre prime città del sud ad averla» L'assessore all'Ambiente: «Sarà installata a Piazza Risorgimento e gestita da Asia»

In arrivo a Benevento una "macchina mangiaplastica". Lo annuncia l'assessore Alessandro Rosa: «Sono molto soddisfatto per la decisone presa nell'ultima Giunta Comunale, dove è stata accettata la mia proposta di aderire al programma mangiaplastica di Invitalia.

In città infatti arriverà un eco-compattatore di alta capacità, una macchinetta “mangia plastica” dove i cittadini potranno depositare bottiglie e altri materiali (la macchina è in grado di riconoscere anche il Pet) ricevendo in cambio sconti da utilizzare nei supermercati della città.

Il mangia plastica dovrebbe essere installato in Piazza Risorgimento e sarà gestito da Asia.

Un'iniziativa di cui vado orgoglioso, e per la quale ringrazio il sindaco Mastella, gli assessori e l'Asia per la collaborazione, che evidenzia ancora una volta la volontà della nostra amministrazione di rendere Benevento una città pulita, decorosa e anche smart: siamo infatti tra le prime città del sud a dotarsi di questa tecnologia, che di sicuro avrà un impatto positivo per la città»