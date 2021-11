Lello Di Somma nominato vice commissario di Forza Italia Benevento Rubano: «Esponente storico del partito: saprà dare indicazioni a noi giovani per costruire futuro»

Lello Di Somma, medico di base di Montesarchio, già Consigliere Provinciale di Benevento ed attualmente Amministratore Comunale di Montesarchio, è stato nominato Vice Commissario Provinciale di Forza Italia.



“Lello Di Somma è un esponente storico del partito e noi giovani ripartiamo dalla storia per costruire il futuro. La nostra azione di radicamento parte dalla riconferma di Di Somma nel ruolo di Vice Commissario Provinciale . Giorno dopo giorno comporremo un organigramma forte e radicato, tenendo conto delle aree comprensoriali della provincia. La valle caudina sarà fortemente rappresentata e, a Montesarchio e a Sant’Agata dei Goti, avremo un gruppo importante di dirigenti. Nei prossimi giorni ci saranno novità nel merito.” - Così Francesco Maria Rubano, Commissario di Forza Italia in Provincia di Benevento.



“Da sempre e per sempre accanto ai giovani e a Forza Italia. Ringrazio il commissario provinciale Francesco Maria Rubano per il riconoscimento politico indirizzatomi. Metterò a disposizione del partito e del Sannio la mia esperienza. La dirigenza sannita farà squadra con il senatore Domenico De Siano e con l’amico Fulvio Martusciello per apportare un contributo di idee e di esperienza al rilancio del partito e del centro destra” - E’ quanto ha dichiarato Lello Di Somma, neo vice Commissario di FI in Provincia di BN.