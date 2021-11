Mastella, Draghi, i "lacci e lacciuoli" del Pnrr...e Boccia L'incontro in assemblea Anci a Parma e i relativi risvolti politici

«Io posso chiamare Draghi e dargli del tu» era stato uno degli enunciati cavallo di battaglia di Mastella nella campagna elettorale appena trascorsa. L'occasione per dar seguito a quelle considerazioni è arrivata non via telefono o cellulare, ma con un vis a vis, tra il premier e il sindaco di Benevento a Parma, per l'assemblea dei sindaci dell'Anci. L'incontro è stato poi “ufficializzato” con una foto e un commento dello stesso sindaco attraverso i social: «Con il Presidente Draghi oggi a Parma per l’Assemblea dell’Anci. Governo e sindaci - commenta il primo cittadino del capoluogo sannita - sono impegnati in uno sforzo comune di rinascita delle nostre comunità.

Ci conosciamo da anni. Io, come il Paese, lo stiamo apprezzando per quanto sta facendo. Noi, come fecero i nostri padri, all’indomani della seconda guerra mondiale, dobbiamo avere la stessa passione, lo stesso entusiasmo, la stessa volontà, lo stesso spirito di abnegazione». La chiacchierata sarebbe stata l'occasione per fare il punto sul Recovery Fund e le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle relative difficoltà per i comuni. D'altronde Mastella già nei giorni scorsi aveva mostrato, palesandole in interviste a radio e tv, perplessità o più che altro preoccupazioni per i problemi che sono sempre dietro l'angolo nell'intercettare e ottenere le risorse che l'Europa mette a disposizione e concludere i progetti in tempi utili per evitare di restituirle.

E dunque da quel che emerge il colloquio si è basato proprio su questo: l'esigenza, in particolare per gli enti locali, di creare un meccanismo virtuoso che consenta di superare le difficoltà burocratiche, i “lacci e lacciuoli” che rischiano di impedire alla macchina amministrativa di essere efficiente nell'utilizzo di quelle risorse...e inevitabilmente di compromettere il futuro di quelle aree interne che col Recovery si giocano praticamente l'esistenza.

Considerazioni che, da quel che trapela, avrebbero trovato d'accordo il presidente del Consiglio Mario Draghi, che è sempre quello del “whatever it takes”, e dunque convinto che quelle risorse non vadano in alcun modo sprecate. Ma agli osservatori presenti all'assemblea dei sindaci dell'Anci di Parma non sarebbe passata inosservata neppure un'altra chiacchierata sostenuta dal primo cittadino di Benevento: quella avvenuta con l'ex ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, Francesco Boccia... che come si ricorderà attualmente, Responsabile Autonomie Territoriali ed Enti Locali della Segreteria nazionale del Partito democratico, nominato da Enrico Letta nello scorso mese di marzo.