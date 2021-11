Dolores D'Apice neo coordinatrice Forza Italia in Valle Caudina Rubano: "Presto saranno individuati i coordinatori di tutti i comprensori della provincia"

E' Dolores D'Apice la nuova coordinatrice Forza Italia della Valle Caudina. Laureata in Economia Aziendale Internazionale, libera professionista e consulente nel settore assicurativo, D'Apice è un’iscritta della sezione di Forza Italia del Comune di Montesarchio. A nominarla alla guida degli azzurri in Valle Caudina Francesco Maria Rubano, commissario del partito in provincia di Benevento: “Ho inteso affidare a Dolores D’Apice questo ruolo poiché rappresenta, da tempo, una risorsa del partito nella Valle Caudina, realtà strategica per l’intero Sannio. Sono convinto che la neo incaricata, insieme a tanti amici, saprà estendere l’azione del partito in maniera incisiva. Alla sua nomina, ne seguiranno altre, tutte significative. Infatti, saranno individuati i coordinatori di tutti i comprensori della provincia i quali faranno parte dell’esecutivo provinciale a pieno titolo. Forza Italia sarà un partito che dovrà necessariamente essere rappresentativo di ogni singola area geografica. Dovrà essere un movimento capace di scendere nelle piazze per ripristinare un rapporto diretto e concreto con la gente. Doneremo impegno, sacrifici personali e relazioni umane per stare accanto alla gente”.

E dalla neo coordinatrice azzurra l'impegno a sostegno della nuova squadra, guidata dal vice coordinatore regionale e commissario provinciale del partito, Francesco Maria Rubano che “metterà in campo capacità e passione. Il nostro unico obiettivo e’ stare accanto alla gente e collaborare alla rinascita dei nostri territori”.