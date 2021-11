Budget esaurito per le prestazioni sanitarie, gazebo di Fratelli d'Italia Domani pomeriggio lungo il corso Garibaldi a Benevento

Domani, 13 novembre, dalle 17, Fratelli d'Italia Sannio organizza un gazebo informativo nei pressi della Basilica di San Bartolomeo, lungo Corso Garibaldi. Il tema della campagna è l'interruzione delle prestazioni sanitarie a carico del sistema sanitario nazionale in Campania, fino al 31 dicembre, causa esaurimento del budget per le prestazioni erogate dalle strutture convenzionate.

"Siamo, di fatto, in presenza di una interruzione di servizio pubblico essenziale per i meno abbienti - si legge nella locandina dell'evento diffusa da FdI Sannio - oltre che di una ulteriore spesa che va a pesare sui bilanci familiari di persone già affette da problemi di salute. Evidentemente, De Luca ritiene la sanità (e non solo) luogo di potere e non di erogazione di servizi. Da oltre un mese, tutti i cittadini della Campania affetti da patologie e bisognosi di assistenza o pagheranno di tasca propria o rinvieranno gli esami salva-vita, date le liste di attesa bibliche del pubblico servizio. Per Fratelli d'Italia questo è inaccettabile e per questi motivi abbiamo dato vita a questa campagna di sensibilizzazione partendo dal capoluogo di provincia, promuovendo contestualmente una raccolta firme da inviare al Ministero e alle Istituzioni preposte. Il diritto alla salute per noi non è uno slogan ma un impegno solenne".