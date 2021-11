Piano di ripresa, Mastella: cabina di regia con esperti degli atenei Il sindaco annuncia: per la città la progettazione sarà concertata con docenti esperti

“Ci saranno i rettori degli atenei cittadini, alcuni professori universitari e io stesso guiderò una cabina di regia per il Pnrr”.

Di ritorno dall'assemblea dell'Anci di Parma, che ha riunito i sindaci italiani, Clemente Mastella annuncia nuove iniziative per la città, in particolare riguardo alle opportunità da cogliere grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il sindaco però punta i riflettori sulle difficoltà che si trovano a vivere gli enti comunali.

“Se non ci sono strutture adeguate e il governo non incoraggia i comuni ad utilizzare forze esterne per le progettualità da sviluppare rischiamo molto, non solo nel Sud ma anche nel nord Italia. C'è un disfacimento organizzativo delle realtà comunali – spiega Mastella - perdiamo personale che non viene recuperato. Si pensionano due persone e non possiamo assumerne nemmeno una... non va bene”.

E dunque prova a correre ai ripari con una cabina di regia che anticipa “ufficializzerò in settimana”.

Mastella chiama a raccolta il mondo accademico per concertare una strategia sull'utilizzo degli importanti fondi messi a disposizione dall'Europa.

“Con Acocella e Carfora e altri professori universitari lavoreremo parecchio per progettare e dare indicazioni precise per ricevere fondi. Alcuni – ricorda poi – li abbiamo già ricevuti: 25 milioni per il progetto della stazione centrale e 15 milioni per la struttura ex Orsoline e Malies”.

Mastella spiega che andranno presi in considerazione numerosi filoni e ribadisce “Mi sta a cuore il lavoro di rigenerazione urbana che riguardi soprattutto l'edilizia popolare mirato a rifare abitazioni che così proprio non vanno. Accade in città ma non solo. Dal confronto con il sindaco di Milano Sala sono emersi gli stessi problemi”.