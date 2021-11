Forza Italia: Tullia Savignano nominata responsabile organizzazione Rubano: «I giovani sono una risorsa e vanno valorizzati»

Tullia Savignano, di Montesarchio, è stata nominata Responsabile del settore Organizzazione di Forza Italia per la Provincia di Benevento. Già impegnata in politica, tra le fila del Movimento giovanile berlusconiano e protagonista alle elezioni comunali del 2018 nella lista civica del Sindaco in carica, Franco Damiano, raccogliendo 401 alla prima esperienza.



“I giovani sono una risorsa e vanno valorizzati, specie quando un partito necessita di linfa vitale. Sono certo che l’impegno di Tullia Savignano, alla guida del settore Organizzativo provinciale, contribuirà al delicato lavoro che quotidianamente sta rilanciando il nostro partito nel Sannio con risultati evidentemente importanti” - Così Francesco Maria Rubano, Commissario di Forza Italia in Provincia di Benevento.



“Ringrazio il Commissario provinciale Francesco Maria Rubano per la fiducia riservatami. Sono iscritta al partito da anni e devo riconoscere che il lavoro che sta spendendo il Sindaco di Puglianello per il partito non si è mai riscontrato, specie negli ultimi tempi. In soli sette giorni marchiamo una presenza significativa, attraverso incontri territoriali ed adesioni, tutte qualificate. Unitamente agli iscritti, ai dirigenti provinciali e cittadini genereremo una rete di idee e di relazioni umane che porteranno Forza Italia a risplendere in provincia di Benevento” - Così la neo nominata Tullia Savignano.