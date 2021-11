Forza Italia ritrova Orlacchio, Rubano: impegno rinnovato Il commissario azzurro: "Amministratori comunali antenne delle criticità dei territori"

“Gli Amministratori comunali rappresentano l’antenna delle criticità che la popolazione vive quotidianamente. L’adesione al nostro progetto politico di Domenico Orlacchio ci fa prendere atto che Forza Italia nel Sannio c’è ed e’ in forte crescita. A lui il mio grazie per la fiducia rinnovataci”. Francesco Maria Rubano, Commissario di Forza Italia in Provincia di Benevento interviene per evidenziare il "rinnovato impegno" dell'esponente dell'amministrazione comunale di Cautano.

A confermarlo lo stesso Orlacchio che spiega: “Mi sono nuovamente avvicinato a Forza Italia perché sto apprezzando la nuova linea politica che si sta dettando in provincia di Benevento. Forza Italia, inoltre, sta ponendo la giusta attenzione sopratutto alle esigenze dei piccoli comuni. Abbiamo necessità infatti di riqualificare il nostro patrimonio infrastrutturale. Attraverso le opere pubbliche s’innesca anche un concreto sviluppo economico in favore dei soggetti imprenditoriali, commerciali, artigianali, così come delle famiglie del territorio, in forte sofferenza, a causa del perdurare della crisi, purtroppo ancora in corso. Da Cautano e nella Valle Vitulanese darò il mio contributo per far crescere Forza Italia guidata da Francesco Maria Rubano".