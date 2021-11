Qualità vita: perché Benevento crolla? La classifica, in realtà, non lo dice Non c'è un calo netto in un settore preciso: anzi, in molti campi si migliora. E' la statistica...

Il dato è: Benevento fa un tonfo all'indietro nella classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi. Le motivazioni tuttavia a leggere i dati delle classifiche non sono così evidenti, al netto delle rispettive e prevedibili posizioni del caso. Perché Benevento passa dal 33esimo al 79esimo posto? Difficile darlo: tonfi evidenti a leggere bene gli indicatori che offre il quotidiano economico non ce ne sono. Sì, perché come detto e come anticipato era rilevabile una regressione nel comparto affari e lavoro, ma a leggere la ricerca completa, con Benevento che passa dall'82esimo al 90esimo posto non pare sufficiente a spiegare il salto all'indietro così corposo.

Già: un tessuto socioeconomico già debole è uscito ovviamente indebolito da un anno nero sul fronte covid, ma senza crollare, almeno secondo gli indicatori di Italia Oggi. Nel comparto “Affari Lavoro” infatti i microindicatori dicono che peggiora il tasso di occupazione, dal 92esimo al 96esimo posto, il numero di statup, da 44 a 55, mentre Benevento è tra le province in cui falliscono meno imprese, quarta in Italia per virtuosità.

Un peggioramento dunque, ma non tale da giustificare il declassamento. E addirittura si migliora sensibilmente in un comparto importante come l'Ambiente: dal 70esimo al 44esimo posto, perché va meglio sul fronte delle emissioni di biossido d'azoto e di Pm10 (nel primo caso dal 64esimo posto al 58esimo, nel secondo caso addirittura dal 62esimo al 10mo). Peggiora, ma non così tanto, il dato complessivo della raccolta rifiuti in provincia: dal 9 al 15esimo posto e della raccolta dei rifiuti solidi urbani nel capoluogo, dal 46esimo al 58esimo posto. Si resta stabili dal punto di vista della sicurezza: dal 18esimo al 20esimo posto.

Mentre un peggioramento arriva nel macrocampo della “Sicurezza Sociale”, dal 2 al 20esimo posto, in particolare per via dell'aumento del tasso di mortalità (e l'aumento del tasso di mortalità Ottopagine l'aveva già fotografato, su dati Demo Istat, in mesi come ottobre, novembre e dicembre 2020...quelli in cui il covid ha colpito di più). Migliora sensibilmente poi il settore “Salute”: Benevento ha addirittura, attualmente l'ottavo sistema sanitario migliore d'Italia, ovviamente in base agli indicatori di Italia Oggi (per dire, Trento, secondo questa classifica, sarebbe ultima... la stessa provincia solo qualche giorno fa vinceva l'oscar della Sanità...) salendo dal 14esimo posto della scorsa edizione. Stabili inoltre anche i posizionamenti relativi alle macro aree “Reddito e Ricchezza” e “Istruzione e Formazione”, dove la provincia di Benevento resta comunque indietro.

Infine viene aggiunta la macroarea del Tempo Libero, dove si contano il numero di ristoranti, bar, agriturismi, hotel, palestre, librerie, e dove Benevento è all'80esimo posto, senza confronto con la scorsa edizione dove il settore non veniva censito. Potrebbe aver influito nel balzo all'indietro? E' possibile. In ogni caso a ben vedere non si ravvisa tra gli indicatori un settore che più degli altri fa male e che giustifica un calo che resta “statistico”, al netto della debolezza del tessuto socioeconomico della provincia di Benevento e alla necessità di invertire il trend con infrastrutture, politiche del lavoro, investimenti in tecnologie e tanto altro. Debolezza che però esisteva già prima del 2021 per la verità.