De Stasio scrive al Prefetto: «Nomina Picucci in Gesesa illegittima» «Non rispettata procedura prevista con mancata pubblicazione in Albo Pretorio»

Rosetta De Stasio, consigliere di Prima Benevento scrive al Prefetto sulla nomina di Picucci nel cda Gesesa: «Nell’effettuare tale nomina il Sindaco non ha rispettato la procedura prevista per i provvedimenti di designazione e, in particolare, non ha predisposto e pubblicato l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente al fine di consentire la presentazione della richiesta di candidatura di eventuali altri interessati al fine di effettuare la valutazione dei curricula e dei requisiti dei richiedenti previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.7/2020, per poi procedere alla designazione del nominativo. Pertanto il provvedimento di nomina di Oberdan Picucci è da ritenersi in aperta violazione della vigente normativa, ed è, per tale motivo, illegittimo. Per quanto innanzi brevemente esposto la sottoscritta ritiene necessario ed urgente un intervento di S.E. il Prefetto di Benevento teso ad invitare il Sindaco di Benevento a revocare immediatamente il suddetto provvedimento di nomina di Oberdan Picucci quale componente del CdA della GE.SE.SA. SpA, e a dare avvio alla procedura prevista per le designazioni, riportando, così, la questione nell’alveo della correttezza, della trasparenza amministrativa e della legittimità».