Addobbi natalizi, Ambrosone risponde a Romano "Con il presidente di Confcommercio incontro confronto sull'impegno dell'amministrazione"

"In merito alla nota del presidente di Confcommercio Nicola Romano, sugli addobbi natalizi in città, è opportuno rappresentare che ho avuto un incontro cordiale con il presidente a cui ho rappresentato come assessore e a nome dell’amministrazione Mastella la totale disponibilità al confronto, alla partecipazione programmatica e costruttiva, così come è sempre stato nella impostazione del sottoscritto e dell’intera amministrazione comunale".

Così Luigi Ambrosone, assessore alle Attività Produttive che prosegue "Con il presidente Romano ci siamo confrontati sulle possibili ipotesi della programmazione degli addobbi natalizi in città e dal lungo confronto, avuto con lo stesso, si è entrati anche nei dettagli della sua proposta, che nello specifico chiede di investire il 30% delle risorse disponibili per Corso Garibaldi il restante 70% per gli altri quartieri cittadini.

Al presidente Romano è stato riferito che l’impegno dell’amministrazione è quello di poter dare risalto all’intera città, compatibilmente con le risorse disponibili e nei modi più opportuni per renderla sempre più attrattiva sul panorama nazionale, così come già riconosciuto dalla nota rivista internazionale “Sì Viaggia” che annovera Benevento tra le città d’Europa meno note che a Natale sono un incanto".