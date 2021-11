Mastella liquida attacchi dell'opposizione: non hanno digerito la sconfitta Il sindaco: andrò avanti per la comunità e sconfiggere il virus

"Osservo, con distacco, a un fuoco di fila di interrogazioni delle opposizioni, diverse delle quali, senza capo nè coda, richiamano elementi estranei alle materie comunali. Sembra, per alcuni, che la campagna elettorale continui. Non ancora è stata digerita la sconfitta. Se ne facciano una ragione. Il mio dialogo sarà con chi ha a cuore il bene della città, mai con chi non accetta la sconfitta e vuole fare ostruzionismo".

Attraverso la sua pagina facebook il sindaco di Benevento, Clemente Mastella bacchetta l'opposizione. Il primo cittadino esprime dubbi circa i numerosi attacchi ricevuti e li bolla come incapacità di "digerire la sconfitta".

Poi avverte: "Io vado avanti col mandato popolare, lavorando per ridare fiducia alla comunità, per utilizzare al meglio i fondi del Pnrr e per fronteggiare la quarta ondata del virus".