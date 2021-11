Provinciali, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia rinnovano l'alleanza Posizionamento alternativo alla compagine mastelliana e alla sinistra

“Il Centrodestra riparte con entusiasmo, in una ritrovata sinergia e con estrema chiarezza, ponendo le basi per tutti i prossimi traguardi. Dopo un ampio e costruttivo dialogo, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, hanno tracciato la linea per le prossime elezioni provinciali, con posizionamento inequivoco, alternativo alla compagine mastelliana e alla sinistra. Il tavolo si è aggiornato a breve per la formazione della lista e per gli adempimenti connessi” - Così il Commissario Provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano; il Coordinatore Provinciale di Fdi; Domenico Matera ed la Vice Coordinatrice Provinciale della Lega, Giulia Ocone.