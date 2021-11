Forza Italia: aderisce anche Alois “Con Rubano il partito ha fatto una buona scelta»

Il Consigliere Comunale di Limatola, Giuseppe Alois, esprime sinceri apprezzamenti per il rilancio che Forza Italia che sta riscontrando in tutto il territorio della Provincia di Benevento, in seguito alla nomina del Commissario provinciale, Francesco Maria Rubano.



“Forza Italia meritava una guida forte e vulcanica. Oggi si sta completando il rilancio, attraverso un’azione politica capillare che il neo Commissario Provinciale sta mettendo in atto. Stiamo riscoprendo la politica diretta e concreta, quella del porta a porta. I vertici del partito De Siano e Martusciello hanno fatto un buon investimento. A Limatola raccoglieremo i tanti disagi che quotidianamente vivono i nostri cittadini e li sottoporremo all’attenzione dei rappresentanti di partito, presenti nei vari livelli istituzionali. Costruiremo insieme alle tante espressioni politiche, associative e civiche locali, una grande alternativa all’amministrazione uscente, perché i cittadini di Limatola meritano un’attenzione costante e concreta” - Così il Consigliere Comunale di Limatola, Giuseppe Alois.