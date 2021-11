Attraversamenti pedonali, De Stasio interroga Cappa e Pasquariello "Necessario predisporne nuovi e più moderni"

Nuova interrogazione dell'esponente di opposizione al comune di Benevento, Rosetta De Stasio. L'esponente di “prima Benevento” chiede chiarimenti in merito agli attraversamenti pedonali presenti in città e rivolge la sua interrogazione agli assessori competenti Cappa e Pasquariello, evidenziando “la necessità ed urgenza di predisporre nuovi attraversamenti pedonali in varie zone della città, e modernizzare, con idonea manutenzione, quelli esistenti”. E precisa: “Andando in giro per Benevento, ho constatato che in moltissime zone gli attraversamenti pedonali non sono più visibili, in quanto oltre a causa della carenza di manutenzione, erano stati realizzati con il vecchio metodo, ormai superato, in quanto non idoneo a garantire la necessaria visibilità, anche durante le ore di buio, ad autisti e pedoni, degli attraversamenti stessi e che in molte altre parti gli attraversamenti pedonali sono del tutto inesistenti o comunque insufficienti. In particolare l’esigenza di predisporre nuovi attraversamenti, e di rendere visibili quelli esistenti ad autisti e pedoni, si impone nelle zone maggiormente trafficate, cioè quelle dove sono presenti i nosocomi, le scuole, gli uffici pubblici, e in effetti – sostiene ancora De Stasio - proprio in tali parti della città si ravvisa una totale insufficienza del numero degli attraversamenti pedonali, se non addirittura una totale carenza, ed una insufficiente visibilità degli stessi, laddove presenti”.

Di qui l'interrogazione per chiedere un intervento “in tal senso, in considerazione delle esigenze di sicurezza dei cittadini e di una migliore gestione del traffico, unitamente ad un intervento più ampio per rivedere totalmente il piano traffico della città. Nella interrogazione – spiega l'esponente della minoranza consiliare a Palazzo Mosti - ho sollecitato gli assessori competenti ad adottare al più presto misure idonee a risolvere le problematiche da me evidenziate. Una città vivibile deve innanzitutto poter essere percorsa in sicurezza da pedoni ed autisti, così come una città moderna ed a dimensione di futuro deve dotarsi di un piano traffico aderente alle attuali esigenze della popolazione, tenendo consto della ubicazione degli uffici pubblici, dei nosocomi, delle scuole, degli esercizi commerciali”.