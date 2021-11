Noi Campani: «De Caro prosciolto? Ne prendiamo atto, ma gli altri Dem?» «Ribadiamo: non accettiamo lezioni da chicchessia, noi lavoriamo per la legalità»

“Prendiamo atto delle affermazioni dell’onorevole Umberto Del Basso De Caro, il quale sostiene di non essere attualmente sottoposto ad alcun procedimento penale. Ci preme rimarcare, tuttavia, che per quanto riguarda la notizia del coinvolgimento dello stesso nella vicenda relativa all’affidamento dei lavori per la realizzazione della strada di collegamento tra l’interporto di Marcianise-Maddaloni, riportata dalla nota agenzia ‘Adnkronos’ e ripresa da numerose testate, non risulta traccia di proscioglimenti o archiviazioni, in ogni modo ne prendiamo atto. Appurato questo aspetto, ribadiamo quanto sostenuto nella nota stampa di ieri in merito al coinvolgimento di autorevoli dirigenti del Pd sia per quanto riguarda l’ultima indagine che ha interessato la Provincia di Benevento sia per quanto concerne numerose altre vicende giudiziarie dove, come abbiamo già detto ieri, diversi Democrat sono coinvolti in episodi abbastanza gravi. Per cui non accettiamo lezioni da chicchessia avendo noi da sempre lavorato, e continueremo a farlo, per la legalità, la trasparenza e la normalità”. Così in una nota la segreteria provinciale di Noi Campani.