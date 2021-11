Centrodesta Unito alle provinciali: ecco la lista «Allargheremo interlocuzione a tutti i delusi da De Luca e Mastella»

Prima liste per le provinciali presentata: è quella del centrodestra. Ha come nome "Centrodestra Unito" e i candidati sono:

Teresa Amantea

Ilaria Bontempo

Claudio Catauto

Fiorenza Ceniccola

Clemente Cecere Palazzo

Silvio Falato

Raffaella Iannotti

Lucio Mucciacciaro

Libero Sarchioto

Alessio Scocca



“Abbiamo consegnato la lista denominata “CENTRO DESTRA UNITO”. E’ stata svolta un’attività politica seria e costruttiva che ci ha consentito di ripristinare l’alleanza e di costruire una rete istituzionale sul territorio importante. Il primo obiettivo lo abbiamo centrato. Da ora lavoreremo in maniera unitaria per raccogliere un risultato importante che ci consentirà di tracciare ulteriori vittorie per i successivi appuntamenti: dal rinnovo dei rappresentanti presso l’Ente idrico campano, all’Ato rifiuti e alla elezione del Presidente della Provincia. Il centro destra unito, allargherà l’interlocuzione politica e programmatica anche ai sindaci ed amministratori comunali indipendenti e scontenti verso i mal governi di centro sinistra, partecipati da De Luca e da Mastella. Ne sono tanti e siamo convinti che genereremo insieme un’area di idee e di rapporti umani in grado di dare risposte ai territori e alla cittadinanza sannita. Offriremo un modello amministrativo trasparente e non riservato esclusivamente a pochi eletti.”Così Francesco Maria Rubano, Commissario Provinciale di Forza Italia; Domenico Matera, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia; Giulia Ocone, Vice Coordinatrice Provinciale della Lega.