Pd: congresso il 29 gennaio. Mortaruolo subcommissario Si apre la stagione congressuale. Il consigliere regionale affiancherà Borghi

Il Commissario straordinario del Partito Democratico del Sannio, Onorevole Enrico Borghi, ha adottato le Delibere di indizione del Congresso Provinciale per il rinnovo delle cariche, convocando la massima Assise per il 29 gennaio 2022.

Il Commissario ha contemporaneamente approvato il Regolamento per il tesseramento e il Regolamento Congressuale con cui si stabiliscono le modalità organizzative che, ai sensi dello Statuto del partito, regolano il percorso congressuale.

Il Commissario, inoltre, al fine di assicurare l’iniziativa politica in connessione con la stagione congressuale avviata e con le imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, ha nominato come proprio collaboratore con funzioni di sub-commissario il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo.

Per quanto riguarda il Consiglio Provinciale, l’onorevole Borghi esprime il proprio apprezzamento per l’azione politica che ha condotto alla formazione della lista Alternativa per il Sannio, un’alleanza larga tra PD, Movimento 5 Stelle e mondo del Civismo, nel solco dell’azione politica condotta dalla Segreteria Letta di creazione di una ampia coalizione riformista e progressista, e ringrazia i Sindaci e gli Amministratori locali che la sosterranno alle prossime elezioni del 18 dicembre.