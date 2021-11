Pd, il neo sub-commissario Mortaruolo: pronto a lavorare con i territori In vista delle provinciali: “Adesso viviamo una fase nuova”

“Felice della nomina”, e soprattutto pronto a “lavorare in vista del congresso partendo dai territori”. Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale e neo sub-commissario del Pd nel Sannio, sembra ormai pronto ad entrare nel vivo della fase congressuale. Di ieri la nomina che il commissario Borghi ha deciso di affidargli. E in vista della riunione della massima assemblea dei Dem in programma il prossimo 29 gennaio Mortaruolo assicura: “C'è un programma di lavori che porteremo avanti”, spiega l'esponente Dem a Palazzo Santa Lucia pronto a coinvolgere “tutti i circoli esistenti, andare a cercare anche altre e nuove adesioni. Quindi, un'attività per quanto ci sarà concesso e possibile di ritrovare tutti i democratici e le democratiche nel Sannio. Per avviare una fase congressuale che sia entusiasmante, che riporti tante persone spero e tanti giovani soprattutto di nuovo a lavorare nel partito democratico”.

E dunque, il neo sub-commissario si dice fiducioso: “Mi aspetto di fare un buon lavoro sul territorio, quando si semina bene i risultati arrivano”, poi Mortaruolo precisa: “Con Borghi credo che stileremo un programma di lavoro importante, esaltando tutti i nostri giovani, tutti i nostri amministratori che saranno chiamati a dare un contributo fondamentale”.

Un impegno che si spera di ritrovare già in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, ma sulle divisioni tra le diverse anime Dem nel Sannio Mortaruolo ribadisce: “Anime Dem spaccate già è una discussione che si è esaurita. Adesso viviamo una fase nuova, andiamo a rinnovare il consiglio provinciale che dovrà avere una forte presenza del partito democratico e la nostra azione dovrà avere una maggiore incisività anche alla Rocca dei Rettori”.