Provinciali, Scocca in campo per Fratelli d'Italia: segnale di discontinuità Il consigliere d'opposizione a Pietrelcina ora in corso per la Rocca, Matera: "Scelta unanime"

Presentate le liste per le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, Fratelli d’Italia Sannio ha scelto come candidato Alessio Ermenegildo Scocca, attualmente consigliere comunale di Pietrelcina e capogruppo di minoranza, candidato nella lista frutto dell’accordo interpartitico fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, dal nome "Centro Destra Unito”.

"Ringrazio il partito per avermi dato fiducia – dichiara Scocca - è un onore per me rappresentare FdI nella coalizione del centrodestra. Ho accettato con convinzione la proposta di candidarmi, perché credo nella politica quale servizio alla comunità, coerentemente con il mio percorso politico sul territorio".

E dunque, Scocca parla di "un segnale di discontinuità in seno al Consiglio provinciale, essendo alternativi sia a Mastella che alla sinistra. Mi candido a essere un rappresentante al servizio del nostro Sannio, per raccogliere le istanze del territorio e dei cittadini”.

Il Coordinatore provinciale Domenico Matera, a tal proposito commenta: “Abbiamo presentato, con gli alleati del centrodestra, una lista competitiva che si chiama “Centrodestra Unito”. Come FdI abbiamo puntato su Scocca, una candidatura frutto della scelta unanime del partito, a cui va il mio sostegno convinto ed il mio ringraziamento per aver deciso di candidarsi e di rappresentare Fratelli d'Italia”.