Via Saragat. Chiusolo: «Transazione? Siamo in attesa» L'assessore: «Vedremo risultato azioni messe in campo per far fronte alle prescrizioni»

Sul caso Via Saragat interviene di nuovo l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo, rivendicando l'attenzione sul tema e l'attesa per la transazione per gli inquilini:



“Da quando abbiamo iniziato ad accendere i riflettori sugli alloggi di via Saragat e su quanto sono costretti a subire i nostri concittadini, l’amministrazione comunale del sindaco Mastella ha prodotto un crescente interesse sul tema, anche da parte di chi per decenni se ne era disinteressato. Un fatto positivo, se le attenzioni fossero destinate alla risoluzione dei problemi e non solo alla mera speculazione politica.

Ma mentre si organizza il quotidiano fuoco di fila per attaccare l’amministrazione comunale partendo magari proprio dalla vicenda di via Saragat, non si interrompe il nostro lavoro che punta alla tutela dei beneventani.

In particolare, sulle vicende relative ai rapporti con l’Acer, a partire dall’insediamento abbiamo assicurato una costante attenzione che si è materializzata in atti e fatti che puntano a migliorare la qualità della vita ed a risolvere i problemi vissuti dai cittadini.

Sulla esecuzione dell'accordo, alla base della sottoscrizione degli atti notarili che conferiranno la proprietà degli immobili ai diretti interessati, è concentrata gran parte dell’attenzione: siamo in queste ore in attesa di conoscere il risultato delle azioni messe in campo per far fronte alle prescrizioni necessarie ad eseguire la transazione.

Tuttavia, l’attività del Comune prosegue su diversi fronti e in particolare sulle vicende che riguardano l’Acer al quale, sempre in queste ore, abbiamo sollecitato diversi interventi sia legati al PNRR che alle possibilità operative aperte dallo strumento del 110%.

L’Acer, infatti, destinataria di fondi legati al Piano di Resilienza per 85 milioni di euro, potrà dedicare a Benevento una porzione consistente di fondi pari a 6.290.000 euro. Come anticipato anche negli incontri avuti in Regione, monitoreremo gli interventi che ricadranno sul nostro territorio e che dovranno produrre un miglioramento complessivo delle unità abitative, a partire dalla sicurezza sismica fino alle aree verdi collegate.

La qualità della vita dei cittadini, segnatamente quella degli assegnatari degli alloggi popolari, non passa per un’attenzione sporadica alle vicende, ma richiede un’attenta programmazione delle attività ed un costante impegno di controllo.

Questo è ciò che ci hanno chiesto i beneventani che hanno dato fiducia all’amministrazione Mastella perché prosegua il lavoro, anche su temi lasciati nel dimenticatoio per decenni”