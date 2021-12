Stipendi Trotta, Ambrosone: «Entro una settimana i pagamenti» L'assessore: «Ai consiglieri Pd ricordo i loro disastri amministrativi»

Luigi Ambrosone, assessore ai Trasporti del comune di Benevento, in merito alla nota del gruppo consiliare PD del comune di Benevento, comunica che la società Trotta Bus Service corrisponderà la retribuzione spettante ai dipendenti del trasporto pubblico locale entro una settimana.

Capisco le difficoltà dei lavoratori a cui siamo vicino esprimendo la nostra totale solidarietà e vicinanza, rassicurandoli che non devono temere nulla che possa mettere in discussione le loro giuste spettanze e posizione lavorativa.

Con il sindaco Mastella seguiamo sempre con tutte le attenzioni del caso le sorti del trasporto pubblico locale e dei suoi dipendenti, con ogni possibile iniziativa che garantisca la migliore posizione lavorativa e le più ottimali condizioni per la fase attuale e quella futura.

Ai consiglieri del gruppo PD rispondiamo che per i dipendenti del trasporto pubblico locale ci siamo sempre adoperati celermente e con evidente senso di responsabilità e fattibilità, soprattutto per risolvere i danni procurati dallo stesso PD, con i suoi evidenti disastri amministrativi, che determinarono il noto e relativo fallimento della società AMTS che procurò il rischio serio, per gli stessi lavoratori, di restare definitivamente a casa e senza lavoro.