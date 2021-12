Via Saragat, maggioranza replica: non accettiamo lezioni, accettino la sconfitta "Continueremo a farci garanti affinché gli impegni assunti vengano mantenuti"

“L’opposizione consiliare non si rassegna all’esito del recente confronto elettorale, con il quale i cittadini hanno bocciato quel modo di intendere l’impegno pubblico, a favore della squadra guidata da Clemente Mastella che, in questi anni, ha prodotto importanti risultati, non solo sul piano del consenso". Così, in una nota, i capigruppo di maggioranza al Comune di Benevento.

"Abbiamo, dopo anni di interessate disattenzioni da parte di tutte le forze politiche, riportato al centro del dibattito il tema dei rapporti tra le istituzioni locali e l’Acer, con lo scopo di raggiungere obiettivi attesi dai cittadini come la stipula dei rogiti notarili che conferiranno la proprietà degli immobili ai legittimi assegnatari di via Saragat. Diritto inviolabile sancito, tra l’atro, anche da sentenze esecutive passate in giudicato.

Non appena, infatti, l’amministrazione comunale di Benevento ha instaurato un dialogo con la nuova dirigenza Acer per la risoluzione delle varie problematiche sul tappeto, in quello stesso istante è iniziata l’attenzione dei rappresentanti dell’opposizione. Ancora oggi, a distanza di settimane dal voto, le minoranze indugiano nell’assegnare a qualunque circostanza esterna la responsabilità della propria sconfitta, a partire dalla vicenda degli alloggi di via Saragat.

Nessun accenno, invece, alla propria incapacità di rispondere alle attese e agli interessi dei cittadini: una visione che solleva la politica da ogni responsabilità e che descrive i cittadini di Benevento come incapaci di curare i propri interessi.

Sembra invece che i beneventani, tutt’altro che creduloni, abbiano avuto modo e tempo per effettuare le proprie scelte in piena serenità: la bocciatura di Perifano, Moretti e De Stasio, prima da soli e poi insieme, è il frutto esclusivo dell’assenza di credibilità maturata in ogni occasione.

Il Comune, pur non avendo una specifica competenza amministrativa sugli alloggi dell’Acer, né potendo di certo entrare nel merito degli atti posti in essere da questi, ha tuttavia in animo di procedere con fermezza su tutte le vicende che riguardano i cittadini di Benevento, da via Saragat fino ai prossimi interventi che interesseranno il patrimonio edilizio. Una questione, però, la vogliamo chiarire sin da subito: non accettiamo da nessuno lezioni di responsabilità. La nostra attenzione continuerà ad essere massima sulla questione di via Saragat facendoci garanti affinché gli impegni assunti vengano mantenuti a prescindere dagli atti che dovranno o meno essere posti in essere.

Tra l’altro, le disattenzioni e la cattiva amministrazione del passato hanno comportato per il Comune di Benevento mancati introiti pari a 16milioni di euro, importo questo che lo Iacp di Benevento deve all’Ente: un’altra delle tante voci che ha determinato il dissesto e su cui l’opposizione non sembra avere più interesse ad intervenire. Il PNRR ed il bonus ristrutturazione possono rappresentare occasioni formidabili per rilanciare il patrimonio edilizio destinato ai beneventani: il Comune, nonostante i quotidiani e sterili tentativi di frenare la sua azione, non ripeterà gli errori del passato.

Se ne facciano una ragione i rappresentanti dell’opposizione e tutti coloro che sono pronti a sacrificare gli interessi dei cittadini per la propria visibilità: i beneventani li conoscono bene e solo per questo motivo li hanno bocciati ripetutamente”.