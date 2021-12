Via Saragat, Perifano: «Poche chiacchiere: serve soluzione» «La maggioranza non ha capito che deve confrontarsi nel merito delle questioni»

«Inutile replicare all’astioso documento della maggioranza. Non hanno capito che devono confrontarsi nel merito delle questioni. La risposta non la devono dare a noi, ma agli abitanti di via Saragat a cui, in campagna elettorale, hanno fatto credere di aver risolto il problema. Poche chiacchiere e si dessero da fare. Per parte nostra siamo disponibili a dare una mano per trovare una soluzione». Così Luigi Diego Perifano, portavoce di Alternativa per Benevento.