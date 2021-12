Trotta. Pd: «Ambrosone lavori invece di fare polemiche. Situazione preoccupa» «Oggi comunicazione interna preoccupante: se ne occupi, la campagna elettorale è finita»

Arriva la replica del Pd ad Ambrosone sul caso dei ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti Trotta: “Qualcuno avvisi Ambrosone che la campagna elettorale è finita da un pezzo e che può smettere i panni di candidato per indossare quelli da assessore. Sarebbe cosa buona e giusta per la Città che necessita di un’amministrazione operativa e non del ritorno a polemiche che sviliscono il dibattito pubblico e non contribuiscono alla soluzione dei problemi. Stiamo parlando di problemi che stanno a cuore a centinaia di famiglie e che delle discussioni su ‘quelli che c’erano prima’ non sanno che farsene, ancora di più se chi parla occupa da ormai sei anni un posto di rilievo nella giunta di palazzo Mosti.

Proprio oggi, tra l’altro, la Trotta Bus ha diramato una comunicazione interna che a dirla tutta non tranquillizza affatto, visto che la stessa azienda non nasconde lo stato di difficoltà che sta attraversando. E’ di questo che dovrebbe occuparsi l’assessore al Trasporto pubblico locale di una Città e presto glie ne daremo occasione in Consiglio Comunale. Nel frattempo, piaccia o non piaccia ad Ambrosone, noi continueremo a stare dalla parte dei lavoratori, a difesa dei loro sacrosanti diritti”.