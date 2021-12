Palazzo Mosti aderisce al "Flashmob Special Olympics" Giornata internazionale delle persone con disabilità

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore all’Istruzione, Maria Carmela Serluca, e l’assessore ai Servizi Sociali, Carmen Coppola, rendono noto che l’amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa promossa dal convitto nazionale “P. Giannone”, “Flashmob Special Olympics”, che si terrà domani, venerdì 3 dicembre, alle ore 9.30, presso l’istituto scolastico sito in piazza Roma, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Un ringraziamento alla dirigente Marina Mupo per questo lodevole progetto, che si inserisce nell’ambito della promozione di iniziative a favore dell’inclusione sociale e scolastica dei ragazzi con disabilità. Il Comune di Benevento è lieto di partecipare alla cerimonia, come un momento importante per condividere quei temi che sono alla base di un cammino di crescita, sia individuale che collettivo.