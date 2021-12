Mastella: «Incontrato Arcuri: chiesto che Invitalia sia stazione appaltante» Il sindaco: «Vedremo con che modalità portare avanti collaborazione»

“Ho avuto, ieri, un incontro con l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, al quale ho chiesto la disponibilità della sua struttura per quanto attiene al piano PNRR, sia per un conforto programmatico e sia, soprattutto, per essere stazione appaltante del processo gestionale dei fondi PNRR in disponibilità del Comune. Vedremo quali le modalità per portare avanti una collaborazione che potrà essere un elemento importante per superare ostacoli che sembrano essere presenti in coda alla mole elevata di investimenti che l’Europa ha consegnato alle istituzioni italiane”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.