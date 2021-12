Abeti natalizi, De Stasio interroga l'assessore all'Ambiente E' polemica per gli alberi che saranno posizionati in varie zone della città

"Ho presentato, nella giornata di ieri, 2 Dicembre, un’interrogazione all’Assessore all’Ambiente nella quale, dopo avergli chiesto se è intervenuto, per quanto di sua competenza, circa le modalità di taglio dei 30 abeti natalizi da posizionare in occasione delle festività natalizie in varie zone della città, ho richiesto informazioni circa il progetto sul futuro di tali piante".

Così la consigliera di prima Benevento Rosetta De Stasio che prosegue: "E’ certamente bello addobbare la città con gli abeti natalizi, ma è fondamentale l’impegno a che gli stessi vengano poi ripiantati per continuare a vivere e ad arrecare benefici all’ambiente nell’ambito di un più generale Piano Verde, di cui ho sollecitato la predisposizione.

Ovviamente mi auguro che gli alberi siano stati recisi in modo da non essere stati definitivamente compromessi: la tutela del verde e della salute pubblica non va esercitata solo a… Natale!"

Ed ecco dunque il testo dell'interrpogazione:

“La sottoscritta Rosa DE STASIO, consigliere comunale di “Prima Benevento”,

premesso

-che l’Amministrazione ha deliberato di addobbare la città in occasione delle prossime festività natalizie posizionando ben 30 abeti;

-che precisamente tali alberi dovrebbero essere allocati in n. 20 al Corso Garibaldi, in n. 6 al rione Libertà, 2 al rione Ferrovia, 1 a Capodimonte ed 1 a Pacevecchia;

-che sarebbe stato necessario effettuare un taglio degli abeti idoneo a conservare le piante e poterle impiantare dopo il periodo delle festività natalizie;

CHIEDE all’Assessore all’Ambiente dei sapere se è intervenuto, per quanto di sua competenza, al fine di evitare che la modalità di taglio dei suddetti abeti potesse compromettere definitivamente la vitalità; quali provvedimenti intende assumere per recuperare, dopo le festività natalizie, gli abeti in oggetto, e dove intende eventualmente ripiantarli, considerato che gli stessi rappresentano una risorsa di verde non trascurabile per la nostra città, nell’ambito del più generale Piano Verde da predisporre nel più breve tempo possibile”.