Super Green Pass: incontro in prefettura. Forze dell'Ordine in prima linea Controlli su tutto il territorio per accedere a esercizi pubblici, attività commerciali, trasporti

Novità sul fronte covid a Benevento, dopo l'incontro in Prefettura col sindaco Mastella e i rappresentanti delle gorze dell'ordine, in particolare in ottica super green pas: «Nel pomeriggio odierno, a poche ore dall’avvio del “Piano di controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, previsto dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172 per fronteggiare gli aumenti dei contagi, si è svolta in Prefettura una riunione tenuta dal Prefetto alla presenza del Sindaco del Comune di Benevento, del Questore e dei rappresentanti dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

In particolare, sono stati messi a punto gli ultimi dettagli operativi afferenti ai servizi previsti dal suddetto piano di controllo sul rispetto dell’obbligo del possesso e dell’esibizione del green pass.

I servizi vedranno il concorso di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie Locali e riguarderanno gli esercizi pubblici, le attività commerciali, l’intero sistema di trasporto pubblico e la stazione ferroviaria della Città capoluogo, interessata dal passaggio di treni dell’Alta velocità e degli Intercity.

I citati concordati, rigorosi controlli, come già comunicato al termine del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di mercoledì 1° dicembre u.s., avranno il carattere della capillarità e saranno svolti, a campione, nell’arco dell’intera giornata».